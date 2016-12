Presidente Saleh arrivato negli Usa

05:54

- Il presidente yemenita Ali Abdallah Saleh è arrivato negli Stati Uniti per sottoporsi a cure mediche. Lo hanno annunciato l'ambasciata dello Yemen a Washington e il Dipartimento di Stato americano. "Ci aspettiamo che si trattenga qui per il tempo necessario alle sue cure", ha dichiarato il portavoce del dipartimento Noel Clay. Il presidente fu ferito a giugno del 2011 in un attentato.