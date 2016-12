Youssou Ndour si sente minacciato

01:43

- Il cantante senegalese Youssou Ndour afferma che ci sono "minacce" contro di lui. Annunciando il ricorso contro la bocciatura della sua candidatura alle presidenziali, aggiunge: "Coloro a cui chiediamo di rispettare la legge e di far sì che la legge sia rispettata non ci riescono più". Un suo portavoce ha detto che l'artista è stato "malmenato" dalla polizia mentre si stava adoperando per la liberazione di un uomo che era stato arrestato.