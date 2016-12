Nigeria,setta:"Attaccheremo Sokoto"

00:59

- La setta islamica nigeriana dei Boko Haram dice "no" al dialogo con le autorità di Abuja e minaccia attacchi alla città di Sokoto (nel Nord), se non verranno scarcerati i propri membri. Lo afferma il presunto portavoce del gruppo fondamentalista, Abul Qaga, che definisce "non sincero" l'appello al dialogo del presidente Goodluck Jonathan. I Boko Haram hanno rivendicato gli attacchi a Kano con 194 vittime, oltre alle stragi nelle chiese a Natale.