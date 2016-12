Florida, Romney balza nei sondaggi

23:18

- I sondaggi per le primarie repubblicane in Florida segna una balzo in avanti di Mitt Romney rispetto al rivale Mitt Gingrich. A tre giorni dal voto,l'ultimo sondaggio Reuters/Ipsos dà l'ex governatore al 43% delle intenzioni di voto, 11 punti davanti all'ex presidente della Camera, fermo al 32%. Per Romney si tratta di un miglioramento di 3 punti in sole 24 ore. Seguono l'italo-americano Rick Santorum (16%) e il libertario Ron Paul (6%).