Incendio Perù, morti 26 pazienti

22:15

- Almeno 26 persone sono morte in un incendio divampato in un centro di riabilitazione per tossocodipendenti e alcolizzati a San Juan de Lurigancho, quartiere orientale di Lima. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, spiegando che 22 persone sono morte soffocate sul posto e altre quattro in ospedale. I feriti sono una decina. Le strette misure di sicurezza (gli ospiti erano chiusi a chiave) hanno reso difficile la fuga ai pazienti.