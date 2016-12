Egitto, ucciso un turista francese

20:46

- Un turista francese è stato ucciso e un altro di nazionalità tedesca è rimasto ferito in un attacco a un ufficio di cambio a Sharm el Sheikh, in Egitto. Lo riferisce il governatore del Sud del Sinai, Khaled Fuda. Il tedesco si trova in ospedale. Secondo un responsabile dei servizi di sicurezza, è successo nel corso di una rapina all'ufficio di cambio, nel vecchio mercato di Sharm, quando un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco all'impazzata.