Perù: incendio a Lima, 22 morti

- Un grande incendio divampato a Lima, in Perù, in un centro di riabilitazione, ha causato la morte di almeno 22 persone. Il rogo si è sviluppato in una struttura che sorgeva nel quartiere San Juan de Lurigancho, nella capitale del Paese. A riferire l'esito della tragedia sono stati i vigili del fuoco peruviani.