Siria, Lega araba sospende missione

- La Lega araba ha deciso di sospendere la missione dei suoi osservatori in Siria per via della "recrudescenza delle violenze". Lo ha annunciato un responsabile dell'organizzazione. I delegati resteranno nel Paese ma interromperanno il loro lavoro, ha aggiunto precisando che seguirà un annuncio ufficiale da parte dell'organizzazione.