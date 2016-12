Senegal, l'ira di Youssou N'dour

11:23

- Il cantante senegalese Youssou N'dour ha annunciato che oggi presenterà ricorso contro la decisione di non ammettere la sua candidatura alle presidenziali del prossimo 26 febbraio. "Non lascerò passare la cosa così perché quando decido di fare qualcosa la porto avanti fino in fondo quindi presenterò appello", ha detto N'dour dopo che ieri sera la Corte costituzionale ha diffuso la lista dei candidati ammessi al voto.