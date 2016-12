Aerei, Spanair verso il fallimento

10:54

- Fortissimi disagi e incredulità per i passeggeri in Spagna dopo che la Spanair ha improvvisamente interrotto tutti i voli per una crisi che potrebbe preludere al suo fallimento. La misura cautelativa è stata presa venerdì sera dopo che è sfumata l'acquisizione del 49% della low cost spagnola da parte della Qatar Airways. Almeno 22mila passeggeri che avevano prenotato voli della Spanair per il fine settimana sono rimasti spiazzati.