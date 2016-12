Mosca, no risoluzione contro Siria

09:09

- Per l'ennesima volta, la Russia ha confermato il suo no ad una nuova risoluzione "punitiva" sulla Siria in una sessione speciale del Consiglio di Sicurezza durante la quale il Marocco ha presentato una bozza elaborata insieme alla Germania. Secondo quanto hanno riportato fonti diplomatiche la riunione a porte chiuse del Consiglio è stata "piuttosto tesa", con l'ambasciatore russo Vitaly Churkin che ha definito "deludente" la bozza.