Londra, incontro Cameron-Karzai

06:51

- Dopo il premier italiano Monti, il presidente afghano Hamid Karzai incontra il primo ministro britannico David Cameron per firmare un accordo di partnership che definisce come i due paesi lavoreranno insieme dopo che le truppe britanniche avranno lasciato l'Afghanistan nel 2014. Tra gli argomenti all'ordine del giorno nell'incontro tra di Karzai e Cameron la sicurezza in Afghanistan, le riforme politiche nel Paese.