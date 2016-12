Senegal, proteste contro presidente

05:57

- Alta tensione in Senegal: i Movimento del 23 giugno (M23), coalizione di partiti politici dell'opposizione e della società civile che contesta la candidatura del presidente uscente Abdoulaye Wade alle presidenziali di febbraio, ha fatto appello oggi ai senegalesi a "marciare sul palazzo della Repubblica" per "rimuovere" Wade. L'M23, "chiama il popolo senegalese sovrano a mobilitarsi per marciare sul palazzo presidenziale ed espellere Wade".