Protesi Pip, rilasciato il produttore su cauzione

foto Afp

08:30

- Jean-Claude Mas, il produttore delle protesi "Pip" che hanno provocato allarme in mezzo mondo, è stato rilasciato su cauzione dal carcere nel quale era stato rinchiuso ieri mattina in Francia. Per ottenere il rilascio Mas ha dovuto pagare 100mila euro, e gli è stato vietato di lasciare il Paese e di incontrare altri soci dell'azienda. Per ora il giudice non ha formalizzato l'accusa di omicidio.