Caso Siria, oggi vertice all'Onu

- Il Consiglio di sicurezza dell'Onu terrà oggi un incontro a porte chiuse per discutere i prossimi passi per affrontare la situazione in Siria. Il vertice si terrà a New York alle 15 ora locale; secondo indiscrezioni, il Marocco avrebbe intenzione di distribuire il testo di una bozza di risoluzione arabo-occidentale in appoggio all'appello della Lega Araba perché Bashar Assad lasci il potere.