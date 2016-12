Usa, Panetta: via 100mila soldati

00:28

- L'amministrazione Obama chiederà una riduzione delle truppe di terra di 100mila unità nell'ambito dei tagli al bilancio del Dipartimento della Difesa. Lo ha detto il numero uno del Pentagono, Leon Panetta. Il budget per il Pentagono scenderà a 525 miliardi di dollari nel 2013, più 88 miliardi per le operazioni in Afghanistan. Si tratta di 33 miliardi di dollari in meno rispetto all'anno precedente.