Protesi Pip, fermato il fondatore della società

foto Afp Correlati Tutto sulle protesi Pip 08:30 - Jean-Claude Mas, il fondatore della società produttrice delle protesi mammarie Pip, finite sott'accusa per il rischio rottura e le possibili conseguenze cancerogene, è stato fermato a Var, nel sud della Francia, e ascoltato dagli inquirenti. "E' stato interrogato a casa della sua compagna e ora - spiegano dalla polizia - è guardato a vista". - Jean-Claude Mas, il fondatore della società produttrice delle protesi mammarie Pip, finite sott'accusa per il rischio rottura e le possibili conseguenze cancerogene, è stato fermato a Var, nel sud della Francia, e ascoltato dagli inquirenti. "E' stato interrogato a casa della sua compagna e ora - spiegano dalla polizia - è guardato a vista".

Il fermo rientra nel quadro dell'inchiesta partita a dicembre e condotta dalla procura di Marsiglia.



L'azienda è accusata di aver prodotto migliaia di protesi con gel non corrispondente agli standard richiesti, dieci volte meno cari del materiale a norma, con un'alta probabilità di rottura dell'involucro, un'elevata possibilità di infiammare i tessuti e il rischio di provocare un tumore al seno. Nel mondo sarebbero tra 400 e 500mila le donne con protesi Pip, in Francia 30mila, in Italia 4.300.