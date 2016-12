Pentagono: al Qaeda fa ancora paura

06:56

- Al Qaeda non è stata ancora sconfitta ed "è una minaccia reale". Lo ha affermato il segretario alla Difesa americano, Leon Panetta. Il capo del Pentagono ha ricordato che gli Stati Uniti danno la caccia ai terroristi in tutto il mondo. "Affrontiamo le cellule estremiste in Yemen, Somalia, Nord Africa. E ovviamente - ha spiegato Panetta - qualsiasi gruppo collegato ad Al Qaeda e coinvolto in Afghanistan".