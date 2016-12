Primarie,Romney in testa sondaggi

06:30

- Il voto dei "latinos" potrebbe rivelarsi decisivo per Mitt Romney in Florida, dopo la sconfitta nella Carolina del Sud conquistata da Newt Gingrich. E' l'esito di un sondaggio, secondo il quale tra i votanti ispanici il 35% è a favore di Romney, mentre il 20% voterà per Gingrich. I Repubblicani della Florida andranno al voto il 31 gennaio, nel test chiave per aggiudicarsi il primo posto per l'investitura a candidato alle presidenziali.