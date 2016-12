India, autista sequestra bus e uccide 9 pedoni

09:45

- Un autista in preda a un raptus ha sequestrato una corriera e guidato all'impazzata per una affollata strada di Pune, nello stato indiano centrale del Maharashtra, finendo per uccidere nove persone. Lo riferisce la Tv Ndtv.Santosh Mane, 31 anni, dipendente di una società di trasporti, è stato arrestato dalla polizia dopo mezz'ora di panico seminato in una delle aree più congestionate della città nell'ora di punta in cui aprono scuole e uffici.L'uomo si è impossessato di un mezzo lasciato incustodito dal conducente in una stazione degli autobus provinciali. Poi si è messo alla guida dell'autobus, senza passeggeri a bordo, imboccando una strada in senso inverso ad alta velocità. Nella folle corsa ha travolto tutto quello che si trovava sul suo cammino indistintamente: pedoni, senzatetto che dormivano sul marciapiede, auto, risciò a motore, bancarelle di ambulanti. Nel suo percorso di circa 20 chilometri ha provocato nove vittime, 20 feriti e danni a circa 40 veicoli.La polizia è riuscita a fermarlo solo dopo molto tempo nei pressi di un teatro.