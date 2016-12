Rispolverando anche lo slogna che lo portò alla vittoria nel 2008, "Yes we can", Obama ha sottolineato in apertura del discorso che "noi possiamo farcela, io so che possiamo perché lo abbiamo fatto prima", come alla fine della Seconda guera mondiale."Nel 2008 - ha spiegato il presidente - il castello di carte è collassato ma ora lo stato della nostra Unione sta diventando più forte. Nei sei mesi che hanno preceduto il mio primo mandato abbiamo perso circa 4 milioni di posti di lavoro. E ne abbiamo persi altri quattro milioni prima che le nostre politiche avessero effetto. Ma negli ultimi 22 mesi le imprese hanno creato più di tre milioni di posti. Lo scorso anno hanno creato il maggior numero di posti dal 2005. Questi sono i fatti".Obama ha proseguito sottolineando che "quando sono diventato presidente la nostra industria automobilistica era sull'orlo del collasso, con un milione di posti di lavoro in gioco. In cambio di aiuti, abbiamo chiesto responsabilità. Abbiamo ottenuto che le aziende e i lavoratori superassero le loro differenze. Oggi General Motors è di nuovo il produttore di auto numero uno al mondo. Chrysler è cresciuta negli Usa più velocemente di qualsiasi altra industria automobilistica, Ford sta investendo miliardi in impianti e fabbriche".Quindi Obama è andato al punto: "il mio messaggio è semplice. E' tempo di finire di premiare le imprese che trasferiscono i posti di lavoro all'estero e di cominciare a premiare quelle che creano posti di lavoro qui in America. Inviatemi una riforma fiscale così e la firmerò subito". Il presidente ha quindi definito "inaccettabile" che le aziende vadano a produrre fuori dagli Usa "nel momento in cui milioni di americani sono alla ricerca di un posto di lavoro".Soprattutto perché "un'economia costruita per durare significa sostenere tutti quelli che hanno volontà di lavorare e tutti quegli imprenditori che si assumono rischi e aspirano a diventare il prossimo Steve Jobs".Al tempo stesso, però, i ricchi devono pagare più tasse: così Obama rilancia davanti al Congresso la "Buffet Rule". "Un quarto di tutti i milionari adesso pagano meno tasse di milioni di famiglie della middle-class", spiega, ricordando come "Warren Buffet paga un'aliquota fiscale più bassa della sua segretaria", come lo steso miliardario ha a suo tempo denunciato. "Vogliamo mantenere questi tagli fiscali per gli americani più ricchi? Oppure vogliamo mantenere i nostri investimenti in altre cose, come l'istruzione e la ricerca medica?. Dobbiamo cambiare il nostro regime fiscale - ha aggiunto Obama - in modo che gente come me e un incredibile numero di membri del Congresso paghino la loro giusta porzione di tasse. Se guadagni più di un milione di dollari l'anno non puoi pagare meno del 30% in tasse".Il presidente ha quindi sottolineato come "il più grosso colpo alla fiducia nella nostra economia l'anno scorso non è arrivato da eventi al di fuori del nostro controllo. E' arrivato dal dibattito a Washington sulla domanda se gli Stati Uniti dovessero pagare il loro debito o no". E ha aggiunto che nessuna riforma può esser fatta "se non abbassiamo la temperatura in questa città. Abbiamo bisogno di mettere fine all'idea che i due partiti debono rimanere bloccati in una perpetua campagna di reciproca distruzione". Quindi il presidente ha lanciato un appello a "lavorare come una squadra" per il bene comune dell'America, facendo l'esempio dei Navy Seals nella notte in cui fu ucciso Bin Laden: "Alcuni potevano essere democratici, altri repubblicani. Ma questo non importava. Quel giorno importava solo la missione da compiere. E la missione ha avuto successo solo perché ogni membro di quell'unità ha avuto fiducia negli altri. Io sono un democratico. Ma credo in ciò in cui credeva il repubblicano Abraham Lincoln".Obama ha quindi parlato della situazione all'estero, a partire dall'Iran, al quale l'America non permetterà di avere l'arma atomica. Obama ha ribadito che una soluzione pacifica è ancora possibile, ma ha avvertito che "tutte le opzioni restano sul tavolo", compresa quella militare. Il presidente è quindi passato a parlare del Medio Oriente, attraversato "da un'onda di cambiamento mentre la marea della guerra recede". Un anno fa, ha ricordato Obama, il leader libico Muammar Gheddafi "era uno dei dittatori più longevi al mondo, un assassino con le mani sporche di sangue americano. Oggi non c'è piu. E in Siria non ho dubbi che il regime di Assad scoprirà presto che la forza del cambiamento non può essere rovesciata e che la dignità umana non può essere negata"."Mettere fine alla guerra in Iraq - ha proseguito il presidente - ci ha permesso di assestare colpi decisivi ai nostri nemici. Dal Pakistan allo Yemen, i militanti di Al Qaeda rimasti sono sperduti, e sanno che non potranno sfuggire agli Stati Uniti d'America". Obama ha anche ricordato che decine di migliaia di soldati sono tornati a casa e altri 23mila torneranno la prossima estate dall'Afghanistan, un Paese con cui "costruiremo una partnership, affinché non sia mai più una fonte di attacchi contro l'America". E gli Stati Uniti saranno "contro la violenza e l'intimidazione - ha concluso -. Staremo dalla parte dei diritti e della dignità di tutti gli esseri umani, uomini e donne; cristiani, musulmani e ebrei. Noi sosteniamo le politiche che portano a realizzare democrazie forti e stabili e mercati aperti".