Macedonia,gogna online per pedofili

- Gogna mediatica per i pedofili in Macedonia. Il parlamento di Skopje ha approvato una legge che prevede la creazione di uno speciale registro delle persone condannate per pedofilia, la cui identità sarà resa nota su internet assieme alle foto. "Il nostro scopo è quello di proteggere i bambini da ogni tipo di abuso e di aumentare il livello di protezione, stigmatizzando questi mostri", ha detto il ministro degli Affari sociali, Spiro Ristovski.