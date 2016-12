foto Getty 00:44 - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, promette di ricostruire l'economia del Paese "da cima a fondo" con "regole uguali per tutti". Ecco alcuni estratti del discorso sullo Stato dell'Unione. - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, promette di ricostruire l'economia del Paese "da cima a fondo" con "regole uguali per tutti". Ecco alcuni estratti del discorso sullo Stato dell'Unione.

"La Finanza deve giocare secondo le regole"

Gli Stati Uniti meritano un sistema finanziario che giochi secondo le regole. Così il presidente americano Barack Obama ha confermato la centralità del tema nel discorso sullo Stato dell'Unione. "L'economia deve offrire a tutti le stesse possibilità", ha proseguito.



"La sfida è mantenere vive le promesse"

Poi un invito a non smettere di credere nel progetto iniziato dalal sua mimnistrazione. "La questione cruciale dei nostri tempi è come mantenere vive le promesse. Nessuna sfida è più urgente. Nessun dibattito è più importante", ha detto Obama. "In gioco ci sono i valori americani", ha aggiunto. ''Noi - afferma Obama parlando davanti al Congresso - possiamo decidere per un Paese dove un numero sempre piu' ristretto di persone stanno veramente bene, mentre un numero crescente di americani ce la fanno a malapena. Oppure possiamo ritornare ad un'economia dove ognuno abbia le sue possibilita', ognuno abbia la sua parte, e dove ognuno possa giocare in base alle stesse regole. Qui ci sono in gioco non valori democratici o repubblicani - ha aggiunto il presidente - ma i valori americani. Noi dobbiamo recuperarli''. Obama e' quindi tornato ad ammonire tutti coloro che in Congresso fanno ostruzionismo: ''Non torneremo indietro a un'economia indebolita dalla delocalizzazione, dal cattivo debito e dai falsi profitti finanziari'', ha sottolineato il presidente statunitense, promettendo ''un piano per un'economia costruito sull'industria manifatturiera americana, sull'energia americana, sulle professionalita' dei lavoratori americani e su un recupero dei valori americani''



"Dobbiamo avere il controllo della nostra energia"

Poi uno sguardo al futuro e all'energia. "E' necessario pensare ad un futuro alla nostra portata, in cui abbiamo il controllo della nostra energia, e la nostra sicurezza e prosperità non siano così legate a parti instabili del mondo - ha detto in un passaggio del suo discorso sullo 'Stato dell'Unione'-. Una economia costruita per durare, in cui il duro lavoro ripaghi e la responsabilità venga premiata".



"No all'ostruzionismo"

"Intendo combattere l'ostruzionismo con l'azione. Mi opporro' a ogni tentativo di tornare alle stesse politiche che ci hanno portato in questa crisi". E' poi il messaggio lanciato al Congresso dal presidente americano Barack Obama durante il discorso sullo Stato dell'Unione, in base alle anticipazioni diffuse.