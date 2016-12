Gb, Mick Jagger testimonial inglese nel mondo: scelto per promuovere il Paese all'estero

foto Ap/Lapresse 14:22 - Mick Jagger, la leggenda dei Rolling Stones, il mito dei bad boys cresciuti a pane e rock, sveste i panni del trasgressivo che tutti siamo abituati a vedere e si cala in quelli di diplomatico. Sarà lui, infatti, a rappresentare la Gran Bretagna in giro per il mondo e a promuovere il suo Paese nell'anno del Giubileo Reale e delle Olimpiadi. La decisione è stata presa dal primo ministro, David Cameron, che l'ha scelto come testimonial inglese. - Mick Jagger, la leggenda dei Rolling Stones, il mito dei bad boys cresciuti a pane e rock, sveste i panni del trasgressivo che tutti siamo abituati a vedere e si cala in quelli di diplomatico. Sarà lui, infatti, a rappresentare la Gran Bretagna in giro per il mondo e a promuovere il suo Paese nell'anno del Giubileo Reale e delle Olimpiadi. La decisione è stata presa dal primo ministro, David Cameron, che l'ha scelto come testimonial inglese.

Da Corte nessuno ha commentato la notizia, ma c'è da giurarci che a Buckingham Palace qualcuno abbia storto il naso davanti a una scelta così lontana dai canoni della tradizione british. Jagger inizierà la sua missione partecipando a un evento a Davos, in Svizzera, organizzato dal governo britannico per invitare investitori di tutto il mondo a portare capitali nel Regno Unito. L'appuntamento, ai margini del World Economic Forum 2012, è stato battezzato il Great British Tea Party. A fare gli onori di casa sarà il sindaco di Londra, Boris Johnson, ma l'attrazione principale sarà sicuramente Jagger.



"Downing Street è al settimo cielo per lo scoop pubblicitario. Jagger è una tale celebrità internazionale che raramente ha voluto avere a che fare con la politica", rivela una fonte al giornale inglese Sun. Questa è la prima volta che il cantante di Sympathy for the Devil si 'presta' a un evento organizzato da un primo ministro Tory. Il cantante degli Stones è ufficialmente apolitico anche se sua madre Eva è stata una attivissima tesserata del partito conservatore e molti sospettano che anche Sir Mick nasconda simpatie per le politiche di Cameron.