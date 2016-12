Iraq, due bombe a Baghdad: 10 morti

08:20

- Bombe piazzate in due auto parcheggiate sono esplose in un'area sciita di Baghdad, uccidendo almeno 10 persone e ferendone altre 31. Lo rendono noto fonti ospedaliere e di polizia. La prima esplosione è avvenuta vicino ad un gruppo di lavoratori che aspettavano di entrare in servizio, mentre la seconda nei pressi di un incrocio trafficato nel distretto nordorientale di Sadr City.