Pakistan, farmaco killer uccide 70 persone

07:55

- Oltre 70 malati sono morti in Pakistan dopo aver assunto un misterioso farmaco distribuito gratuitamente in un ospedale della città di Lahore. Lo riferiscono i media locali. La medicina killer è stata somministrata a circa 25mila pazienti con disturbi cardiologici in diversi nosocomi governativi gestiti dal Punjab Institute of Cardiology di Lahore. Le autorità hanno nominato una commissione d'inchiesta.