Libia, le truppe fedeli a Gheddafi tornano a fare fuoco: conquistata Bani Walid

foto Afp 18:45 - Torna l'incubo a Bani Walid, roccaforte del regime di Muammar Gheddafi durante la guerra civile in Libia. I lealisti hanno attaccato la città, assumendone il controllo, dopo l'arresto di almeno uno dei loro uomini. Sul posto stanno intervenendo in massa le forze di sicurezza libiche, principalmente da Tripoli e Misurata. Secondo indiscrezioni sembra che alla guida dei lealisti ci siano ex generali fedeli al regime del raìs. - Torna l'incubo a Bani Walid, roccaforte del regime di Muammar Gheddafi durante la guerra civile in Libia. I lealisti hanno attaccato la città, assumendone il controllo, dopo l'arresto di almeno uno dei loro uomini. Sul posto stanno intervenendo in massa le forze di sicurezza libiche, principalmente da Tripoli e Misurata. Secondo indiscrezioni sembra che alla guida dei lealisti ci siano ex generali fedeli al regime del raìs.

I miliziani, dotati anche di armi pesanti, hanno sferrato un attacco nella zona prima conquistando una base militare e poi spostandosi in diversi distretti della città, fino ad assumere il controllo completo dell'area. Gli alti ufficiali, approfittando del fatto che l'attenzione generale nel Paese fosse concentrata sulla situazione interna del Consiglio nazionale di transizione (Cnt) libico, nella notte hanno radunato le loro truppe nei pressi di Mizdah e in mattinata hanno dato il via all'offensiva. La repressione delle forze regolari si preannuncia violenta.