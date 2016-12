Grecia, il governo pubblica sul web la black list con i nomi di oltre 4mila cittadini evasori

foto Ap/Lapresse 16:02 - Dopo mesi di polemiche e dibattiti, il governo di Atene ha deciso di pubblicare online i nomi di 4.152 greci evasori (fra privati e aziende) che debbono all'erario la bellezza di oltre 14.8 miliardi di euro, una cifra superiore al 5% del Pil. Tra i nomi anche alcuni vip. A guidare la lista dei cattivi, una società di consulenza e revisione che non avrebbe versato l'Iva per un ammontare di oltre 952.000 euro. - Dopo mesi di polemiche e dibattiti, il governo di Atene ha deciso di pubblicare online i nomi di 4.152 greci evasori (fra privati e aziende) che debbono all'erario la bellezza di oltre 14.8 miliardi di euro, una cifra superiore al 5% del Pil. Tra i nomi anche alcuni vip. A guidare la lista dei cattivi, una società di consulenza e revisione che non avrebbe versato l'Iva per un ammontare di oltre 952.000 euro.

L'elenco per ora riguarda soltanto i cittadini che debbono allo Stato oltre 150mila euro ma - se l'Authority per la privacy darà il consenso - prossimamente saranno consultabili in rete anche i nomi di chi ha evaso il fisco per cifre inferiori.



In Grecia, a fronte di un totale di evasione fiscale valutato intorno ai 42 miliardi di euro, soltando 5mila contribuenti dichiarano un reddito di oltre 100mila euro all'anno. Il governo di Atene ha dichiarato guerra all'evasione fiscale dal 2009 ma, nonostante un forte rialzo delle aliquote dell'Iva, lo scorso anno le entrate fiscali sono diminuite in seguito al persistere della recessione per il terzo anno consecutivo.