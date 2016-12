L'Ue blocca il petrolio di Ahmadinejad: "Entro luglio saranno disdetti contratti con l'Iran"

foto LaPresse 19:06 - I paesi della Ue avranno tempo fino al 1° luglio per rescindere i contratti petroliferi in corso con l'Iran, mentre per i contratti di nuova fornitura lo stop sarà immediato: è l'accordo trovato tra i 27 per imporre un embargo petrolifero contro l'Iran. Approvate anche sanzioni contro la banca centrale iraniana. L'Italia, tramite il ministro Terzi, ha già fatto sapere che aderirà alle sanzioni. - I paesi della Ue avranno tempo fino al 1° luglio per rescindere i contratti petroliferi in corso con l'Iran, mentre per i contratti di nuova fornitura lo stop sarà immediato: è l'accordo trovato tra i 27 per imporre un embargo petrolifero contro l'Iran. Approvate anche sanzioni contro la banca centrale iraniana. L'Italia, tramite il ministro Terzi, ha già fatto sapere che aderirà alle sanzioni.

"Sono fiducioso che l'Ue darà oggi una risposta decisa al rifiuto dell'Iran di rispettare i propri obblighi internazionali sul programma nucleare", aveva detto il ministro degli Esteri tedesco Guido Westerwelle prima dell'annuncio della decisione ufficiale. Teheran sostiene che il suo programma nucleare abbia scopi esclusivamente pacifici, ma molti Paesi occidentali accusano il Paese di voler sviluppare armi atomiche.



Terzi: sanzioni via più giusta

''Le sanzioni sono la strada giusta, la Ue ne è convinta: non c'è nessuna incrinatura sul fronte europeo''. Lo ha detto il ministro degli esteri Giulio Terzi, interpellato sulle critiche espresse dalla Russia sull'embargo del petrolio iraniano. ''Siamo convinti che la sola strada per riportare l'Iran al tavolo delle trattative è di proseguire la strategia duale, cioè aumentare la pressione sull'economia iraniana. Questo aspetto sta avendo degli effetti'', ha rilevato il ministro. ''Le difficoltà che si avvertono al vertice del sistema politico iraniano e al tempo stesso l'azione molto intensa che l'Iran sta facendo per convincere alcuni paesi esterni alla Ue - cioè il tentativo di fare un'azione contraria - è la dimostrazione che le sanzioni stanno mordendo'', ha precisato il ministro.



"Il mercato assorbirà l'impatto"

L'idea di avere "un approccio graduale sulle sanzioni contro l'Iran è positiva", ha poi sottolineato Terzi, al suo arrivo alla riunione dei colleghi dell'Ue a Bruxelles. "Noi abbiamo insistito per avere un approccio graduale - ha affermato il titolare della Farnesina - e crediamo che il mercato possa assorbire bene la gradualità di questo impatto".



Teheran risponde: sanzioni inutili

Le nuove sanzioni adottate dall'Unione europea contro Teheran, con l'embargo sul petrolio iraniano, sono un "meccanismo fallimentare". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Ramin Mehmanparast.