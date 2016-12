Voto Finlandia, europeisti in testa

19:40

- Il candidato conservatore europeista Sauli Niinisto è in testa con il 40 per cento dei voti espressi in anticipo alle elezioni presidenziali finlandesi. Lo rivelano fonti ufficiali. Al secondo posto, secondo dati parziali, si collocherebbe l'euroscettico Paavo Vayrynen, al 18%, mentre terzo sarebbe il verde Pekka Haavist, al 14,7%, seguito dal nazionalista Timo Soini al 9,5%. Per i risultati ufficiali si dovranno attendere le 23.