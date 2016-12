Adesione Ue, si vota in Croazia

07:10

- Si sono aperti i seggi per il referendum sull'adesione della Croazia all'Unione europea, che diverrà effettiva il primo luglio 2013. Gli ultimi sondaggi mostrano un netto vantaggio dei favorevoli, con entrambi i fronti, del sì e del no, che hanno fatto gli ultimi appelli, invitando i croati ad esprimere, come hanno detto in molti, "una delle più importanti decisioni nella storia del Paese". Chiamati al voto sono 4,4 milioni di aventi diritto.