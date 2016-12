Primarie in Usa, Gingrich si aggiudica il South Carolina col 40%:stracciato il favorito Romney

foto Ap/Lapresse Correlati Romney vince in New Hampshire

Le primarie in Iowa 06:26 - Un trionfo per Newt Gingrich, una batosta per Mitt Romney. Questa la fotografia delle primarie in South Carolina, dove l'ex speaker della Camera batte sonoramente il favorito tra i repubblicani staccandolo di 12 punti, con il 40% delle preferenze. La corsa per la nomination presidenziale è dunque riaperta. Terzo si è piazzato l'ultra cattolico di origini italiane Rick Santorum col 15% e ultimo il candidato ultralibertario Ron Paul con l'11%. - Un trionfo per Newt Gingrich, una batosta per Mitt Romney. Questa la fotografia delle primarie in South Carolina, dove l'ex speaker della Camera batte sonoramente il favorito tra i repubblicani staccandolo di 12 punti, con il 40% delle preferenze. La corsa per la nomination presidenziale è dunque riaperta. Terzo si è piazzato l'ultra cattolico di origini italiane Rick Santorum col 15% e ultimo il candidato ultralibertario Ron Paul con l'11%.

Obama sempre avanti nei sondaggi

Ma chi può veramente sorridere per l'esito del voto nel "Palmetto State" è Barack Obama, che vede prolungarsi la lotta fratricida all'interno del partito repubblicano e indebolirsi l'unico candidato che la Casa Bianca considera veramente in grado di impensierire l'attuale presidente, l'ex governatore del Massachusetts Romeny. Del resto tutti i sondaggi, nel caso di un'eventuale sfida Obama-Gingrich, danno il presidente nettamente vincente.



Romney: "Sarà molto dura"

Nella notte del South Carolina, dunque, Romney riconosce la vittoria di Gingrich, frutto di una strepitosa rimonta consumatasi nelle ultime 48 ore, ma sottolinea come "la corsa è ancora lunga". "La battaglia sarà dura", afferma Romney che guarda già alla Florida il primo grande Stato dove si voterà per le primarie, il prossimo 31 gennaio. Il miliardario mormone appare scosso, ma - rivolgendosi ai suoi sostenitori - tenta di parlare ancora da frontrunner: "Mi batterò per ogni singolo voto, vinceremo la nomination e batteremo Obama".



E' proprio quest'ultimo che Romney attacca, più che i suoi rivali di partito: "Queste elezioni sono per l'anima dell'America. Vogliamo ripristinare i valori che hanno fatto l'America grande", sottolinea l'ex governatore del Massachusetts, criticando l'attuale presidente per aver creato un governo troppo grande e aver fatto lievitare il debito pubblico.



Gingrich lancia il guanto di sfida

Anche Gingrich, però, stavolta parla come se avesse la nomination a portata di mano: "Sono pronto a sfidare Obama", assicura ai suoi sostenitori in delirio. "Dopo il disastro compiuto finora - afferma l'ex speaker della Camera - pensate quanto potrebbe essere radicale, ancora più a sinistra, Barack Obama se venisse rieletto per un secondo mandato". Gingrich sa che in Florida sarà diverso dal piccolo Stato conservatore del South Carolina, ma riesce a trasmettere ai suoi un messaggio chiaro: ora siamo davvero in corsa ed è lecito sognare.