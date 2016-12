Kabul,Usa:con Parigi ancora insieme

02:05

- Il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, e il suo collega francese, Alain Juppé, sono d'accordo sul continuare a "lavorare insieme" nella missione in Afghanistan. Lo afferma il Dipartimento Usa in una nota. La Clinton ha espresso poi a Juppé le proprie condoglianze per la morte venerdì di quattro soldati francesi. Dopo l'attacco il presidente Nicolas Sarkozy aveva ipotizzato un ritiro anticipato.