Siria, insorti arretrano da Duma

00:58

- I disertori siriani sono arretrati dalle posizioni conquistate a Duma, città a venti chilometri da Damasco che avevano occupato qualche ora fa dopo violenti combattimenti. Lo riferiscono gli attivisti. "Sembra che hanno scelto di non mantenere le posizioni conquistate perché ciò poteva fornire una scusa alle forze governative per intervenire in maniera violenta", ha spiegato il presidente dell'Osservatorio siriano per i diritti umani Rami Abdelrahmane.