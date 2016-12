Siria, uccisi 61 oppositori

23:08

- Ammontano in tutto ad almeno 61 le persone morte oggi in Siria a causa della repressione, iniziata da marzo 2010 dal regime di Bashar al-Assad. Lo hanno denunciato fonti dei Comitati Locali di Coordinamento della Rivoluzione, una delle principali organizzazioni dell'opposizione. Nel macabro computo sono compresi anche i cadaveri di 30 civili non identificati, ritrovati all'interno dell'ospedale di Idlib.