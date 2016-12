foto Afp 00:38 - Soldati disertori siriani hanno preso il controllo della città di Duma, a 20 km da Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale siriano per i diritti umani, che ha sede a Londra. "La conquista è avvenuta dopo violenti combattimenti contro le forze di sicurezza siriane", hanno spiegato membri dell'Osservatorio. - Soldati disertori siriani hanno preso il controllo della città di Duma, a 20 km da Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale siriano per i diritti umani, che ha sede a Londra. "La conquista è avvenuta dopo violenti combattimenti contro le forze di sicurezza siriane", hanno spiegato membri dell'Osservatorio.

Secondo il portavoce Rami Abdel Rahman, "gruppi di disertori hanno assunto il controllo di tutti i quartieri di Douma al termine di furiosi combattimenti".



Per l'opposizione ammontano in tutto ad almeno 61 le persone uccise sabato a causa della repressione, scatenata dalla metà del marzo 2010 dal regime di Bashar al-Assad. Nel macabro computo sono compresi tra l'altro i cadaveri di trenta civili non identificati, ritrovati in giornata all'interno dell'ospedale di Idlib, capoluogo dell'omonima provincia nord-occidentale, a ridosso del confine con la Turchia.



Disertori arretrano

Il presidente dell'Osservatorio siriano ha riferito poi che i combattenti si sono ritirati dopo aver respinto le forze governative costrette a lasciare la città: "Sembra che hanno scelto di non mantenere le posizioni conquistate perché ciò poteva fornire una scusa alle forze governative per intervenire in maniera violenta sul territorio".