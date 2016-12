Libia, attacco alla sede del Cnt

20:49

- Una folla di manifestanti ha preso d'assalto la sede del Consiglio nazionale di transizione a Bengasi, come riferiscono alcuni testimoni. Già in precedenza i dimostranti, scesi in piazza per ricordare le vittime della rivolta contro Muammar Gheddafi, avevano lanciato contro l'edificio una bomba a mano di fattura artigianale. Le proteste stanno continuando da diverse settimane per chiedere al Cnt più trasparenza sull'utilizzo delle risorse.