Egitto, graziati 1.959 detenuti

- Quasi duemila persone sono state graziate in Egitto dal capo del Consiglio militare Huissein Tantawi. Saranno infatti scarcerati 1.959 detenuti che erano stati giudicati dalla giustizia militare per reati d'opinione. Tra gli altri, sarà rilasciato anche Maikel Nabil, il blogger in carcere da aprile con l'accusa di aver insultato le forze armate. La notizia della sua liberazione è stata data dal fratello Mark.