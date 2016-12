Usa 2012, sondaggio: Gingrich primo

18:51

- L'ex speaker della Camera, Newt Gingrich, è nettamente in testa ai sondaggi nel South Carolina per le primarie Usa. Mentre le operazioni di voto sono in corso, secondo una indagine dell'American Research Group condotta fra giovedì e venerdì, Gingrigh è in vantaggio con il 40% dei consensi e l'ex governatore del Massachussets, Mitt Romney, segue a distanza con il 26%. Ron Paul è al 16%, Rick Santorum al 14%.