Egitto: elezioni, trionfano i Fratelli Musulmani

foto Afp 14:47 - Il partito Giustizia e Libertà dei Fratelli Musulmani ha vinto le elezioni legislative in Egitto conquistando il 47.18 per cento dei seggi del nuovo Parlamento. Lo ha reso noto il presidente della Commissione elettorale comunicando i risultati finali del processo elettorale iniziato il 28 novembre e che si è svolto in tre tornate. Ai salafiti di Al Nour vanno invece 96 seggi. - Il partito Giustizia e Libertà dei Fratelli Musulmani ha vinto le elezioni legislative in Egitto conquistando il 47.18 per cento dei seggi del nuovo Parlamento. Lo ha reso noto il presidente della Commissione elettorale comunicando i risultati finali del processo elettorale iniziato il 28 novembre e che si è svolto in tre tornate. Ai salafiti di Al Nour vanno invece 96 seggi.

Ai Fratelli Musulmani vanno in tutto 127 seggi dei 498 dell'Assemblea del Popolo, la Camera bassa del Parlamento del Cairo, secondo i dati definitivi annunciati.



Il partito Giustizia e Libertà (Fjp), braccio politico dei Fratelli musulmani egiziani, ha ottenuto in totale 235 seggi della nascente Assemblea del Popolo, 127 dei quali con le sue liste, e altri 108 seggi vinti grazie ai propri candidati nelle rispettive circoscrizioni.



Quella per scegliere i 498 deputati dell'Assemblea del Popolo è stata la prima consultazione libera in Egitto daa 60 anni e fa seguito alla caduta, lo scorso 14 febbraio, del regime di Hosni Mubarak.