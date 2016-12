Iran, via a manovre nel Golfo

10:39

- I pasdaran iraniani hanno annunciato che le esercitazioni navali nello stretto di Hormuz si terranno, come previsto, dal 21 gennaio al 19 febbraio. Per i "guardiani della rivoluzione" di Teheran lo schieramento di navi da guerra americane nel Golfo "non è un elemento nuovo" e "va interpretato come parte della loro presenza permanente".