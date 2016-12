Obama: sanità copra contraccezione

06:51

- Le assicurazioni sanitarie devono coprire anche la contraccezione senza ulteriori costi. Lo ribadisce l'amministrazione Obama, che respinge così l'eccezione richiesta dalla Chiesa cattolica per i dipendenti dei propri ospedali, dei college e delle organizzazioni di beneficenza. L'amministrazione concederà però un anno di tempo alle organizzazioni affiliate alla Chiesa per mettersi in regola.