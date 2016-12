Piante di coca,Bolivia firma intesa

01:37

- La Bolivia si è unita al Brasile e agli Stati Uniti nella firma di un accordo di cooperazione nel controllo delle piantagioni di coca, utilizzata nelle Ande per la medicina tradizionale ma anche come base per la cocaina. L'intesa prevede un sistema di monitoraggio delle coltivazioni tramite la tecnologia Gps americana e le immagini satellitari del Brasile. Al progetto partecipa anche l'ufficio sulla droga e il crimine dell'Onu.