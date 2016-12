Usa verso chiusura ambasciata Siria

23:45

- L'amministrazione Obama si prepara a chiudere l'ambasciata americana a Damasco e ad evacuare tutto il personale statunitense entro la fine di gennaio in seguito al deterioramento della situazione nel Paese. Lo riporta il Washington Post. "L'ambasciata americana a Damasco sarà chiusa - afferma un rappresentante del governo - a meno che il presidente siriano, Bashar Al Assad, non assicuri una protezione rafforzata che finora non ha autorizzato".