Sarkozy: Francia via da Afghanistan

- Appena diffusa la notizia dalla Nato che quattro militari francesi in forza all'Isaf in Afghanistan, sono stati uccisi da un soldato dell'esercito locale che ha fatto fuoco all'impazzata per motivi ancora sconosciuti, arriva un fulmine a ciel sereno dall'Eliseo. Il presidente Nicolas Sarkozy ha infatti deciso di sospendere "tutte le operazioni militari in Afghanistan".