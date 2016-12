Pakistan, indagini sull'italiano rapito: l'altro cooperante sequestrato è olandese

foto Dal Web Correlati RAPITO ITALIANO 12:02 - La polizia e le forze di sicurezza pachistane sono impegnate nella ricerca di una pista che porti ai rapitori di Giovanni Lo Porto, il cooperante della ong tedesca Welt Hunger Hilfe (Aiuto alla fame nel mondo) sequestrato ieri sera vicino a Multan, nel Punjab pachistano, insieme ad un compagno, Bernd Johannes. Quest'ultimo, si è appreso da fonti che seguono l'inchiesta, non è tedesco come si era creduto in un primo tempo, ma olandese. - La polizia e le forze di sicurezza pachistane sono impegnate nella ricerca di una pista che porti ai rapitori di Giovanni Lo Porto, il cooperante della ong tedesca Welt Hunger Hilfe (Aiuto alla fame nel mondo) sequestrato ieri sera vicino a Multan, nel Punjab pachistano, insieme ad un compagno, Bernd Johannes. Quest'ultimo, si è appreso da fonti che seguono l'inchiesta, non è tedesco come si era creduto in un primo tempo, ma olandese.

Per il momento nessun gruppo ha rivendicato l'operazione e questo rende ancora più incerta una ricostruzione di quanto avvenuto. L'ambasciatore d'Italia a Islamabad, Vincenzo Prati, segue la vicenda da vicino ed oggi aveva in programma colloqui al ministero degli Esteri pachistano per ricevere tutte le informazioni possibili sulle piste seguite dalla polizia per risalire agli autori del rapimento.



Secondo fonti giornalistiche a Multan che hanno consultato responsabili della sicurezza che non si sono identificati, il commando dei sequestratori aveva preparato il piano nei minimi particolari, poiché l'area di Western Fort Colony a Qasim Bela, dove è avvenuto materialmente il sequestro, è fortemente protetta.



Le stesse fonti hanno rivelato che nella sede-alloggio della ong si trovava anche una donna che pero' non è stata portata via e che non ha potuto fornire molti particolari sugli aggressori che avevano il volto coperto.