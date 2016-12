foto Ap/Lapresse 09:43 - Quattro soldati francesi dell'Isaf a comando Nato sono stati uccisi da un militare afghano nell'Afghanistan orientale. Lo riferisce la stessa Isaf. L'aggressore è stato fermato. Secondo le prime informazioni il soldato afghano avrebbe aperto il fuoco contro un gruppo di militari francesi, uccidendone quattro e ferendone almeno altri 15, di cui 8 in maniera grave, in una base a nord di Kabul. E Sarkozy annuncia: "Sospendiamo tutto". - Quattro soldati francesi dell'Isaf a comando Nato sono stati uccisi da un militare afghano nell'Afghanistan orientale. Lo riferisce la stessa Isaf. L'aggressore è stato fermato. Secondo le prime informazioni il soldato afghano avrebbe aperto il fuoco contro un gruppo di militari francesi, uccidendone quattro e ferendone almeno altri 15, di cui 8 in maniera grave, in una base a nord di Kabul. E Sarkozy annuncia: "Sospendiamo tutto".

Annuncio shock dall'Eliseo: sospendiamo tutto

Dopo l'uccisione dei suoi quattro soldati appartenenti al contingente della Nato, la Francia ha annunciato che sospenderà tutte le operazioni militari in Afghanistan. A dirlo è stato il presidente Nicolas Sarkozy.



Ministero Difesa: "Soldati assassinati, non erano armati"

I quattro militari francesi "non erano armati" e sono stati "assassinati". Lo ha reso noto il ministro francese della Difesa, Gerard Longuet. I soldati sono stati attaccati mentre stavano terminando una sessione di allenamento sportivo, ha indicato una fonte della sicurezza all'agenzia di stampa Afp. "I francesi stavano per terminare la loro seduta sportiva all'interno" di un perimetro militare situato nel sud della zona controllata dalle forze francesi e dove si trovano dei cooperanti afghani e degli istruttori francesi.



Rapporto di fiducia compromesso

Oltre ai quattro soldati rimasti uccisi, altri 15, dei quali 8 in maniera grave, sono stati feriti dallo stesso militare. Si tratta dell'ultima di una serie di episodi in cui militari occidentali sono stati vittime delle forze di sicurezza afghane. E tutto questo ha minato la fiducia tra forze locali e Nato, in vista del ritiro delle truppe straniere, fissato nel 2014. Con le quattro vittime francesi, sale a 82 il numero dei francesi caduti in Afghanistan dal 2001.