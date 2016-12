Usa, gruppo sindaci per nozze gay

01:43

- Settantacinque sindaci americani hanno costituito un gruppo a sostegno della legalizzazione dei matrimoni omosessuali. Del movimento fanno parte soprattutto democratici ma anche Jerry Sanders, il sindaco repubblicano di San Diego, e l'indipendente Michael Bloomberg, primo cittadino di New York. La compagine di "Freedom to Marry" vuole influenzare la legislazione in materia che oggi viene dettata dagli stati e dal governo federale.