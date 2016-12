Usa 2012, Santorum vince in Iowa

16:22

- Il vincitore dei caucus dell'Iowa dello scorso 3 gennaio è Rick Santorum e non Mitt Romney. Lo comunica il Partito Repubblicano che ha diffuso il conteggio ufficiale dei voti. L'ex senatore italo-americano ha prevalso sull'avversario per 34 voti. In un primo momento la vittoria era stata data a Romney per otto voti.