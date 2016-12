Il governatore del Texas era già stato sul punto di abbandonare la corsa dopo il pessimo risultato nei caucus in Iowa, dove si era piazzato penultimo. Prestazione ancora peggiore nelle successive primarie in New Hampshire, dove aveva ottenuto appena lo 0,7 per cento dei voti. Perry si era distinto nei mesi scorsi per una serie di scivoloni che gli avevano fatto conquistare la palma di gaffeur: dalla Turchia governata da "terroristi islamici" ai droni da usare al confine con il Messico per impedire l'immigrazione clandestina negli Usa. Per non parlare di quando, in un duello tv a novembre, annunciò di voler tagliare tre ministeri, salvo non ricordare quale fosse il terzo della lista. Controversa, per usare un eufemismo, anche la sua reazione al video dei marines che urinano sui cadaveri dei talebani, che il governatore del Texas aveva liquidato come una "ragazzata".Nato in una famiglia democratica, il 61enne Perry si era lanciato in politica con le insegne dell'Asinello, venendo eletto nel 1984 alla Camera dei Rappresentanti del Texas e sostenendo Al Gore nelle presidenziali del 1988. Due anni dopo, il passaggio con i repubblicani di cui è divenuto un'icona dell'ala dura e pura, con il suo fermo no all'aborto e all'omosessualità, la ferma fede nel creazionismo e la battaglia per ridurre le tasse. Il governatore del Texas ora appoggerà a Newt Gingrich, l'ex speaker della Camera dei rappresentanti, in vista delle primarie di sabato in South Carolina, dove il favorito è Mitt Romney.Il vincitore dei caucus dell'Iowa dello scorso 3 gennaio è Rick Santorum e non Mitt Romney. Lo comunica il Partito Repubblicano che ha diffuso il conteggio ufficiale dei voti. L'ex senatore italo-americano ha prevalso sull'avversario per 34 voti. In un primo momento la vittoria era stata data a Romney per otto voti.